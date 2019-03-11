ريهام حجاج تُثير الجدل بصور زوجها عبر "إنستغرام"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: تُثير الفنانة ريهام حجاج الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول علاقاتها بزوجها رجل الاعمال محمد حلاوة الذي ارتبط بها بعد انفصاله عن الفنانة ياسمين عبد العزيز.

حيث أنها أخفت جميع صوره من حسابها على "انستغرام" بوقتٍ ظهرت فيه بصورة أخرى منفردة دون أن تضع بيدها خاتم الزواج. وهو ما أثار حالة من الجدل في التعليقات حول ارتباطها بزوجها الذي فضّل إعلان زواجهما بعدما جرى سراً بعيداً عن الكاميرات والأضواء.

لكنها عادت وردت على هذه التعليقات حول انفصالها عنه بشكلٍ مباشر بنشر صورة لهما معاً في أحد الفنادق، ومنعت عنها تعليقات الجمهور!

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