متابعة بتجـــــــــــرد: فاجأت الممثلة رانيا يوسف متابعيها بإطلالة جريئة، أطلّت فيها بـ “جمبسوت” قصير، مع فتحة على منطقة الصدر. وأعادت إطلالتها إلى الأذهان الفستان المثير للجدل، ما أثار بلبلة بين صفوف المتابعين، فكتبت يوسف تعليقاً جاء فيه: “تعلّم كيف تعيش كل دقيقة في حياتك”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رانيا يوسف في إطلالة جريئة ورسالة الى منتقديها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.