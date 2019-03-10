ناهد السباعي تكشف كواليس إلغاء حفل زفافها

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: كشفت الفنانة ناهد السباعي أنها أخبرت طليقها محمد عبد ربه وأهله بعدم رغبتها في الذهاب إلى حفل الزفاف، لكونها شعرت بعدم قدرتها على الدخول في هذه الحياة.

ووصفت تأخرها باتخاذ هذا القرار بـ"الغلطة" في حوارها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامجه "الحكاية". حيث أشارت إلى أن أصدقائها ذهبوا للمكان المحدد لحفل الزفاف ووجدوا الاستعدادات مستمرة على شاطئ البحر، رغم أنها أخبرتهم بأنها لن تأتي للفرح، فاعتقدوا بأنها تمازحهم، فيما حضر بعضهم لأن رسالة الإبلاغ بالإلغاء لم تصلهم. لافتة إلى أن هناك أصدقاء لها كانوا قادمين من الخارج لحضور حفل الزفاف فاستقبلتهم ودردشت معهم في القاهرة.

وفيما أكدت أن المشكلة التي حدثت بينهما بسيطة نافية ما كُتب عن خيانة أحدهما للآخر أو وجود مشكلة على قائمة المنقولات. قالت أنها فكرت في المسألة كثيراً وعائلتها كانت تدعم اختيارها وقرارها، وهو ما ساعدها على تجاوز الموقف. مشيرةً إلى أنها بعد إلغاء الحفل، أغلقت هاتفها المحمول وخضعت لجلسة تدليك على البخار(مساج وساونا)، ثم سافرت مع والدتها بسبب كثرة التساؤلات التي لاحقتها.

وأشارت إلى أنها أصبحت مرتبطة بالفن بشكلٍ أساسي بعد وفاة والدها وشقيقها. حيث أنها لم تعد تهتم للإحتفالات بعد رحيلهما لكونها خسرت أهم شخصين بحياتها. وأعلنت أنها لم تعد تشبه غالبية الفتيات في الوقت الحالي، لأن الزواج لم يعد حلم حياتها.