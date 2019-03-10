بالفيديو..هيفاء وهبي في عيد ميلادها: ملكة جمال وعارضة أزياء ومطربة وممثلة "شغلت الجميع"

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 مارس 2019 12:29 مساءً - اليوم 10 مارس تحتفل النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بعيد ميلادها، وغالبا ستطفىء شمعة واحدة فقط، فالعمر بالنسبة لها مجرد رقم "لا يشغلها" بقدر تركيزها على تقديم كل ما هو جديد ليس في عالم الغناء فقط، وإنما في التمثيل والموضة .. الخليج 365 يقدم لك أهم محطات حياة هيفاء وهبي الفنية والشخصية.



اسمها بالكامل هيفاء محمد وهبي



من مواليد 10 مارس في بلدة محرونة في قضاء صور جنوب لبنان، وهناك اختلافات حول العام فأكد البعض أنها من مواليد العام 1972، والشائع أنها من مواليد 1976.



والدها لبناني "محمد وهبي" وأمها مصرية "سيدة عبد العزيز ابراهيم"، ولها ثلاث شقيقات علياء، نسرين وهناء، وشقيقة واحدة من والدتها.



كادت أن تموت وهي بعمر 7 سنوات بعدما أصيبت بمرض التهاب البنكرياس، وهو مرض نادرًا ما يصيب الأطفال، وخضعت لجراحة كانت نسبة نجاحها 1.5%، على يد الدكتور ميشيل سليم وتماثلت للشفاء.



عام 1990 تزوجت هيفاء من ابن عمتها "نصر فياض" وسافرت معه إلى أفريقيا حيث كان يعمل، وخلال فترة حملها عادت إلى لبنان ووضعت طفلتها في بيروت وتم طلاقهما بعد إنجاب ابنتها الوحيدة زينب.



عام 1992 تم اختيارها كملكة جمال جنوب لبنان ولكن تم سحب اللقب بعد اكتشاف زواجها من ابن عمها وإنجابها لطفلة بما يخالف شروط المسابقة.



حازت على رقم 49 من قائمة أكثر 99 "النساء المرغوبات" حسب موقع AskMen.com، وظهرت في لائحة أجمل النساء في مجلة بيبول الأمريكية عام 2011.



بدأت حياتها كعارضة أزياء في وكالة نضال بشراوي وهي في سن الـ16 عرفت الطريق إلى الشهرة عندما قدمت إعلان معكرونة، عرض على التليفزيون السوري في أواسط التسعينيات.



بنفس العام 1994 ظهرت كموديل في فيديو كليب أغنية "يا قصص" للمطربة اللبنانية جوليا بطرس.



عام 1995 كانت موديل في فيديو كليب اغنية "بحبك حبيبي" للفنان هاني العمري لكن منع عرض الكليب، نظرًا لتصوير بعض المشاهد في مراكب بحرية الجيش اللبناني.



وظهرت بعدها كموديل في كليب المطرب جورج وسوف "إرضى بالنصيب" عام 1996.



وفي عام 1997 كانت موديل في كليب أغنية "يا ميمة" للمطرب اللبناني عاصي الحلاني.



عملت كمذيعة لبرنامج "عملوها إزاي" بمشاركة أحمد السقا وإخراج مجدي هواري في شبكة راديو وتلفزيون العرب من ديسمبر سنة 1998 حتى يناير سنة 1999.



في بدايات عام 2002 بدأت تسجيل أغنيتها الأولى بعنوان "أقول أهواك" وذلك حينما رشحها الملحن والموزع جان ماري رياشي للغناء، وكان مقرراً أن تصدر الأغنية منفردة ولكن منحت شركة روتانا لها الفرصة أن تصدر ألبوماً غنائياً كاملاً، وصدر تحت عنوان "هو الزمان" عام 2002 .



في بدايات عام 2005 أصدرت ألبوم "بدي عيش" وبعد نجاحه المدوي أصدرت ألبوم " فراشة الوادي" عام 2006، و"حبيبي أنا" عام 2008، "حوا" عام 2018.



في العام 2010 أصدرت ألبومها الأول للأطفال "بيبي هيفا".



عرفت الطريق إلى السينما للمرة الأولى عام 2008 عندما ظهرت بشخصيتها الحقيقية كضيفة شرف في فيلم "بحر النجوم".



عام 2009 اختيرت لبطولة فيلم "دكان شحاتة" الذي أخرجه المصري خالد يوسف، وبعده قامت ببطولة فيلم "حلاوة روح" عام 2014 ثم ظهرت كضيفة شرف عام 2017 في فيلم "خير وبركة".



شاركت في برنامج "الوادي" سنة 2005 على قناة LBC وهو النسخة العربية من البرنامج السويدي "The Farm" يوم 24 أبريل 2009 تزوجت من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، وفي نوفمبر 2012 أعلنت طلاقها في بيان مشترك.



انضمت هيفاء لقائمة نجمات دراما رمضان منذ العام 2014 عندما قدمت شخصية حبيبة بيطار بمسلسل " كلام على ورق"، وعام 2015 جسدت شخصية نوسة في مسلسل "مولد وصاحبة غايب"، وبنفس العام قدمت مسلسل "مريم" وجسدت فيه شخصيتين هما مريم وملك، وتألقت عام 2017 بدور عسلية في مسلسل "الحرباية"، وقدمت دور كارما العام 2018 بمسلسل "لعنة كارما".



حصلت هيفاء على العديد من الجوائز نذكر أولها جائزة الأسد الذهبي عام 2002، وجائزة أفضل مطربة شابة عام 2004، جائزة أفضل فيديو كليب في مهرجان أوسكار الفيديو كليب، عن أغنية "بدي عيش" عام 2005، جائزة الموريكس دور أفضل فنانة في السنة عام 2005، جائزة الموريكس دور أفضل فنانة في العام 2006، جائزة الموريكس دور أشهر مطربة لبنانية عام 2009، جائزة الموريكس دور أفضل مغنية ممثلة عام 2010، جائزة ART لدورها في الفيلم المصري دكان شحاتة عام 2010، جائزة الموريكس دور أفضل مغنية ممثلة عام 2011، جائزة الموريكس دور أفضل أغنية عن أغنية "ياما ليالي" عام 2011.



في 12 سبتمبر من العام 2015 تسلمت هيفاء وهبي جائزة "Big Apple Music Awards Foundation"،



عن فئة أفضل فنانة في الشرق الأوسط في مدينة هامبورغ الإلمانية.



نالت جائزة مهرجان بياف للعام 2018 عن مجمل أعمالها الفنية.

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