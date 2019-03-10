رانيا يوسف تواصل "استفزاز" الجمهور بهذه الإطلالة الجريئة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - واصلت الفنانة المصرية رانيا يوسف إثارتها للجدل بعد ظهورها مجددًا بإطلالة جريئة، حيت ارتدت "جمبسوت" على شكل "هوت شورت" باللون الأسود اللامع.

وشاركت رانيا صورها عبر "إنستغرام" خلال وجودها بإحدى المطاعم وعلّقت عليها قائلةً: "تعلّم أن تستمتع بكل دقيقة من حياتك".

وما أن نشرت الفنانة منشورها حتى انهالت عليها تعليقات متابعيها الذين أكّدوا على حبها للشهرة عن طريق إثارة الجدل وارتدائها ملابس فاضحة، وذكّروها بإطلالتها الجريئة بختام مهرجان القاهرة السينمائي.

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يُشار الى أن الفنانة رانيا يوسف دائمًا ما تظهر بملابس مثيرة وهو ما عرّضها لهجوم شديد خاصة بعد ظهورها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي العام الماضي، بفستان وصفه البعض بالفاضح، وفي إطار تبريرها لذلك قالت وقتها إن "البطانة اترفعت" ما أدى لظهور مناطق حساسة بجسدها.

يُذكر أن رانيا يوسف تشارك في السباق الدرامي لرمضان المقبل بمسلسل "وبينا معاد"، بطولة غادة عادل، وسلوى خطاب، وأحمد داوود، وإيمان العاصي، ومحمد جمعة، وكريم قاسم، وخالد أنور، ومن تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.