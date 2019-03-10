صور.. رانيا يوسف تعود للإطلالات الجريئة وتدعو: استمتع بحياتك

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية رانيا يوسف جمهورها في صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

رانيا ظهرت في الصور بملابس سوداء ملفتة وجريئة أعادت للأذهان الصورة التي ظهرت بها من قبل بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، وأثارت ضجة وصلت لحد تعرضها للمساءلة القانونية.

الفنانة المصرية علقت على الصور وكتبت: «تعلم كيف تستمتع بكل لحظة في حياتك»، وتلقت الفنانة سيل من التعليقات على الصورة والتي لم تخلو من الانتقادات.

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رانيا أكدت بعد ظهورها بفستان فاضح بحفل ختام مهرجان القاهرة أنها لم تقصد إيذاء مشاعر الجمهور ولم تتعمد لفت الانتباه، وأثبتت حسن نيتها مما جعل النيابة تخلي سبيلها، رغم ظهورها بعد ذلك في عدة جلسات تصوير ملفتة.

النيابة أنهت التحقيقات مع رانيا يوسف أيضا في قضية الفيديو الإباحي والذي ثبت عدم علاقتها به بعد أن أثيرت ضجة حوله، وطالبت رانيا جميع من أساء لسمعتها بالاعتذار لها.

الفنانة المصرية تقوم حاليا بتصوير مسلسل «وبينا ميعاد»، مع الفنانة غادة عادل بعد أن تم تغيير اسمه لرفض الأزهرلاسم «ملايكة إبليس».