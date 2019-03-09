شكرا لقرائتكم خبر عن "انفصام اضطراب في التواصل".. شارموفرز تلهب أجواء القاهرة بحفل ألبومها الجديد "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "انفصام اضطراب في التواصل، انعدام للأحاسيس المعتادة أظن إن الذي يحدث الآن تغيير كوني يختلف عن زمان".. بمثل هذه الكلمات افتتحت فرقة شارموفرز حفل إطلاق ألبومها الجديد "انفصام"، وسط زحام جماهيري على مسرح المنارة في التجمع الخامس.









وقدمت شارموفرز العرض اللايف الأول لجميع أغنيات ألبومها الثانى "انفصام"، والذى يأتي بعد غياب قرابة 4 سنوات عن أول ألبوماتها "بارانويا"، بداية من أغنية الألبوم الرئيسية انفصام، مروراً بأغنيات "حوا" و"رقصت" و"دنيا"، مع مفاجأة الحفلة بمشاركة الموزع الموسيقي إسلام شيبسي في أغنية "كوكب ربميكس"، مع وضعها مسك الختام على السهرة الغنائية بأغنية "يا جمال الوجود"، بمشاركة فرقة الحضرة والمطرب أحمد أبا يزيد.

وخاضت شارموفرز خلال الألبوم الجديد تجربة تشويقية للجمهور عبر أغانيه، بإطلاقها بشكل منفرد على فترات متقطعة قبل إطلاقه بالكامل بالتزامن مع الحفل، بداية من إصدارها كليب "انفصام" والذي شارك في بطولته عدد من نجوم الفن منهم فتحى عبد الوهاب وهند عبد الحليم ومروان يونس نجم السوشيال ميديا، وأتبعته بإطلاق خمسة اغاني متتابعة، وهي "رقصت" و"دنيا" و"حوا" و"جمال الوجود" و"كوكب"، بجانب أغنيتين تم إطلاقهما العام المنصرم بشكل فيديو كليب "زامبا" و"مفتقد الحبيبة" مع كشفها خلال الحفلة عن آخر أغاني الالبوم قبل نزولهما رسميًا، وهي "كوكب 2" و"ريليشن شيب".

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وتأتي هذه الحفلة في مطلع جولة حفلات الألبوم الجديد الغنائية ، والتي تعقبها شارموفرز بحفل في الإسكندرية، مع شدها الرحال لخارج مصر لتقديم جولة غنائية في كندا.

وتعتبر الحضرة من أبرز التجارب الغنائية المعتمدة على تيمة الحضرة الصوفية فى الغناء بالأداء الجماعى المبنى على فكرة الابتهالات والإنشاد الدينى، ومن أشهر أعمالها "بردة البوصيرى" و"إنى جعلتك فى الفؤاد محدثى"، في حين يعد إسلام شيبي أحد أبرز الموسيقيين في مجال المهرجانات الشعبية والمزيكا الإلكترونيك، وشارك فى آخر أغانيه "مش هقدر حد"، مع المطرب شعبان عبد الرحيم ومغنى الراب أبيوسف، بينما عرف أبايزيد في مجال المزيكا البديلة بكونه الفوكال الرئيسي في فرقة هاويدرو، من اوائل التجارب الغنائية المعتمدة على نوعية الأفريكان ميوزيك.