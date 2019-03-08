طرح تذاكر حفل محمد عبده في الإحساء

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، يوم الجمعة 8 مارس، تذاكر حفل فنان العرب محمد عبده، الذي تتولى تنظيمه، وينتظر إحياؤه في مدينة الإحساء السعودية يوم 15 مارس الجاري، ضمن حفلات الشرقية، برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن يؤدي محمد عبده خلال الحفل، عددا من أروع أغانيه الطربية القديمة والحديثة باللهجة الخليجية.

وأحدث أعمال محمد عبده الفنية، كانت مشاركته في أوبريت “تدلل يا وطن”، مع الفنانين “راشد الماجد ومزعل فرحان”، والأوبريت من كلمات فهد عافت، وألحان الموسيقار طلال.

Advertisements

وكان الفنان السعودي محمد عبده، قد أحيا، مؤخرا، حفلًا غنائيًا كبيرا في الكويت، في حفل نظمته وأشرفت عليه شركة “روتانا للصوتات والمرئيات”، وأقيم في “مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي”.

وكان في استقبال فنان العرب عند وصوله الحفل مع حفيده، سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة “روتانا للصوتيات والمرئيات”، وحمل الحفل لافتة كامل العدد، حيث شهد حضور جماهيري كثيف من محبي فنان العرب.

وقدم الفنان السعودي خلال الحفل باقة كبيرة من اجمل أغانيه، والتي تفاعل معها الجمهور بشدة.