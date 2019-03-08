زحمة في الصالات السينمائية اللبنانية والسبب هشام حداد!

متابعة بتجــــــــــــــرد: بدأت الصالات السينمائية اللبنانية عرض فيلم “لهون وحبس” للممثل هشام حداد في الساعات الماضية.

وشهدت الصالات في لبنان زحمة جماهيرية حاشدة في مختلف أوقات جلسات عرض الفيلم، خاصةً بعد الأصداء المميّزة التي انتشرت حول الفيلم على إثر العروض الخاصة التي حضرها نجوم العمل.

أحداث الفيلم تدور ضمن إطار إجتماعي كوميدي حول إلقاء القبض على هشام حداد وعدم نجاحه بالخروج من السجن حيث تبلغ قيمة الكفالة المالية لاطلاق سراحه، مليار واربعمائة وتسعون مليون ليرة، وهو مبلغ لا يملكه فيستولي جاد بو كرم على مكانه في برنامج “لهون وبس” ليتعرّض بعدها هشام لوعكة صحية صعبة قبل أن يدخل في مواجهة حاسمة مع بو كرم.

الفيلم كتابة وإخراج شادي حنا، انتاج شركة Shoot Productions لصاحبها فراس حاطوم ويضمّ باقة من الوجوه المعروفة، وهم زميل هشام في برنامج “لهون وبس” جاد بو كرم، الشيف انطوان الحاج، زين الاتات، مراسلة قناة “الجديد” راشيل كرم، المعلق الرياضي وليد دمياطي، سليمى حرب، مقدم قناة OTV إيلي حوشان، تانيا صعب، جنيد زين الدين، نانسي السبع وغيرهم.