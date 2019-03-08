رانيا يوسف من مطبخها: أحب غسيل الأطباق ولا أقاوم المحشي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

طرحت رانيا يوسف، الحلقة السابعة من برنامجها "More about Rania"، كشفت خلالها تفاصيل حياتها اليومية، عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب" وحساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت رانيا يوسف، خلال الحلقة، من داخل المطبخ، مشيرة إلى أنها تعتبر المطبخ شيئًا أساسيًا بالبيت، وقالت إنها تشتري جميع مستلزمات المطبخ والمنزل بالكامل بنفسها، وتحب الملوخية ومحشي الكرنب والباذنجان المخلل ولا تستطيع مقاومتهم.

وأضافت رانيا، خلال البرنامج، أنها تغسل الأطباق بنفسها ولا تعتبره عملا شاقًا كبقية السيدات، موضحة أن وجودها خارج البيت باستمرار جهعلها تشتاق للأكل "البيتي"، مؤكدة أنها لا تجبر بناتها على دخول المطبخ.

يذكر أن رانيا يوسف تلقي الضوء في برنامجها على الجانب الشخصي من حياتها.