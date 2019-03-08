أحمد إبراهيم يكشف فارق العمر بينه وبين أنغام للمرة الأولى

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كتب امير فتحي في الجمعة 8 مارس 2019 09:51 صباحاً -
أحمد إبراهيم
كشف الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم وللمرة الأولى فارق العمر بينه وبين زوجته الفنانة المصرية أنغام، وجاء ذلك بعد أن نشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمعه بطفليه من زوجته الأولى وعلّق عليها بالقول:”أغلى هدية من ربنا.. عيسى ومالك”.
وتفاعل مع الصورة عدد كبير من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، وهاجمه البعض في تعليقاتهم، حيث علّق أحدهم قائلاً: “كنت خدت بالك منهم بدل ما تتجوز واحدة أكبر منك بـ 14 سنة”؛ ليردّ إبراهيم قائلاً: “11 بس.. وولادي في حضني”.
وبعد التعليقات المهاجمة لإبراهيم، عمد إلى حذفها كلها وإلغاء خاصية التعليقات.
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