شاهد.. ملكة كابلي: “السعودية غير منغلقة والبنات يشتغلن في كل مكان”

ملكة كابلي

أطلت خبيرة التجميل والبلوغر السعودية ملكة كابلي عبر حلقة الامس من برنامج “عالسيف” على قناة atv الكويتية.

وردا على سؤال عن نسبة النساء العاملات في السعودية، قالت ملكة: “ادخل اي مول تلاقي اي محل ما فيه الا بنات حتى في المطاعم والكافيهات” وتابعت ان بعض الناس خارج السعودية تعتقد ان هناك انغلاق وتابعت: “اللي يروح اي مكان في السعودية سيتأكد ان هذا الكلام غير صحيح حتى من قبل قانون السماح للمرأة بالقيادة واننا عايشين زي باقي العالم حيث كل واحد له عاداته وتقاليده”.

في سياق آخر أكدت خبيرة التجميل ملكة كابلي أنها توقفت عن العمل نهائيًا منذ حوالي ستة أشهر، بعد أن أصبحت ربة منزل مثل معظم السيدات، كما ردت على الشائعات التي طالتها مؤخرًا عقب زواجها، وأشارت إلى أن الزواج من أحمد السالم لم يكن هدفه إطلاقًا الحصول على شهرة أو زيادة عدد المتابعين كما ردد البعض.