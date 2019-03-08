رغم أزمته بـ”الفيديوهات الإباحية”.. خالد يوسف يحتفل بهذا الانجاز العالمي

رغم الأزمة الكبيرة التي يمر بها على اثر القضية التي عرفت بـ “الفيديوهات الإباحية”، الا ان المخرج المصري خالد يوسف الموجود في فرنسا لم يتأثر بكل ما يقال ضده، بل تخطى الموضوع، وظهر ذلك عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث نشر صورة احتفل من خلالها بفوز فيلمه “كارما” بجائزة الحصان الفضي في المسابقة الرسمية لمهرجان الفسباكو.

وعلق يوسف على الصورة:

“كارما تأليف واخراج خالد يوسف يفوز بالحصان الفضي في المسابقة الرسمية لمهرجان الفسباكو أقدم المهرجانات الإفريقية في العالم وبجائزة افضل صوت وأعلن عنها امس في الدورة 26والعام ال50 للمهرجان.الجائزة هى الأولى لفيلم مصري في تاريخ جوائز المهرجان منذ إنشائه عام 1969”.