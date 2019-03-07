فنانة مصرية جديدة على خطى رانيا يوسف.. فستان مثير وهوت شورت!

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كتب امير فتحي في الخميس 7 مارس 2019 05:41 صباحاً -
بسمة ورانيا يوسف
نشرت الفنانة المصرية بسمة على حسابها في “إنستغرام” صوراً لها من أحد المهرجانات التي حضرتها مؤخراً. وظهرت فيها بإطلالة تشبه إلى حد ما الإطلالة التي ظهرت بها الفنانة رانيا يوسف في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الماضي، وأثارت بها جدلاً واسعاً وقوبلت بانتقادات وهجوم حاد بسببها.
بسمة ظهرت وهي ترتدي فستاناً باللون الأسود، ظهر الجزء السفلي منه شفافاً، لكنها كانت ترتدي تحته “هوت شورت” بنفس اللون، واتخذت نفس وضعية التصوير التي أخذتها زميلتها سابقاً.
وتلقت بسمة على الصور العديد من التعليقات التي تمتدح إطلالتها، بعد ان اعتادت في الفترة الأخيرة الظهور بإطلالات غريبة عليها تثير الجدل حولها، خصوصاً أنها كانت دائما تعتمد فيها مكياجاً يغير من بعض ملامحها.
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