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كتب امير فتحي في الأربعاء 6 مارس 2019 09:53 صباحاً -
رجاء الجداوي
استذكرت الممثلة المصرية رجاء الجداوي زوجها حسن مختار بمناسبة السنة الثالثة على وفاته، حيث انها نشرت صورة له عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّقت عليها قائلة: “الله يرحمك يا حبيبي مرت 3 سنوات تقال جدا من غيرك افتقدك في كل شيء”.
الجدير ذكره أن حسن مختار زوج رجاء الجداوي الراحل كان حارس مرمى، ولها منه إبنتها الوحيدة اميرة.
كانت هذه تفاصيل خبر رجاء الجداوي في ذكرى وفاة زوجها: 3 سنوات تقال جدا من غيرك افتقدك في كل شيء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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