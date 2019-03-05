شاهد: تسريب صورة فاضحة للإعلامية رنا هويدي من مقطع إباحي مع خالد يوسف

تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة مسربة، منسوبة للإعلامية المصرية رنا هويدي، مذيعة قناة ”إم بي سي“ السابقة، من المقطع الإباحي المتهمة بالظهور فيه ضمن قضية ”فيديوهات خالد يوسف“.



وانتشرت الصورة بشكل واسع بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية.

وظهرت هويدي في الصورة المسربة المنسوبة إليها، عارية من الجزء الأعلى من جسدها، ممسكة بهاتفها المحمول، إذ يبدو من الصورة أنها تم اقتطاعها من الفيديو الإباحي المزعوم لها مع المخرج والبرلماني خالد يوسف.

وكانت النيابة المصرية أمرت بالقبض على رنا هويدي، إذ تم ضبطها بالفعل أثناء محاولتها السفر خارج البلاد، فور علمها بصدور قرار الضبط والإحضار، بعد توجيه اتهام لها بالتحريض على الفسق والفجور وتسريب مقاطع إباحية.