تسريب صورة شبه عارية لرنا هويدي المتّهمة بفيديوهات خالد يوسف الجنسيّة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أشعل تسريب جديد، لصور وفيديوهات منسوبة للإعلامية المصرية، رنا هويدي، مواقع التواصل الاجتماعيّ، خلال الساعات الماضية، بعد أيام من إلقاء القبض عليها في مطار القاهرة، على خلفية اتّهامها في قضيّة "مقاطع خالد يوسف الجنسية".

وتداول بعض النّشطاء صورة، أكدوا أنّها منسوبة لرنا هويدي، تظهر فيها عارية من الأعلى، مؤكّيدن، أنّه تمّ اقتطاعها من الفيديو الإباحيّ، الذي تمّ القبض عليها بتهمة ظهورها فيه.

وكانت رنا قد أُلقي القبض عليها، أثناء محاولتها السّفر خارج مصر بمطار القاهرة، وذلك بناء على أمر من النيابة العامة، التي تتولّى مهمّة التحقيق في قضية "الفيديوهات الإباحية".

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وتُعدّ هويدي، المرأة الخامسة المتورّطة في قضية الفيديوهات الجنسية، بعد منى فاروق، وشيما الحاج، وسيدة الأعمال منى الغضبان، والرّاقصة كاميليا.

يُذكر، أنّ رنا هويدي بدأتْ عملها الإعلاميّ، في قناة "البغدادية" عام 2014 كقارئة نشرة، ومذيعة رياضة، ثمّ انتقلتْ إلى قناة "الغد العربي" في عام 2015، لتقدم نشرات الأخبار، وبرنامج "يوم جديد"، وانتقلتْ للعمل في قناة MBC مصر، عام 2017، في برنامج "حديث المساء"، واختتمتْ عملها كمقدّمة لبرنامج النشرة الفنية، على قناة الغد.