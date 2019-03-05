زيزي عادل ترد على اتهامها بمهاجمة "الرجال".. وتؤكد: ما بحبش الميك أب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة المصرية زيزي عادل إنها مظلومة وبريئة من اتهام الرجال لها بأنها ضدهم، بعد إصدار أغنيتها الأخيرة بعنوان "الرجالة"، موضحة أنها عرضت من خلالها أنواع الرجال المختلفة الجيد منهم والسيء.

وأضافت في لقاء خاص مع "فوشيا" خلال مشاركتها في حفل مسابقة اختيار "ميس إليجنت مصر 2019" أنها لا تحب وضع المكياج في حياتها اليومية لأنها تريد أن تظهر دائمًا على طبيعتها.

وتابعت زيزي عادل أنها في بعض الأحيان تغير إطلالتها وتضطر لوضع مكياج بسبب حضورها بعض المناسبات الفنية، لوجود الكاميرات والمصورين ووسائل الإعلام.

وتحدثت الفنانة المصرية في فيديو "فوشيا" عن مواصفات شريك حياتها، وآخر أعمالها الفنية خلال الفترة المقبلة.