خلافاتٌ بين هازال كايا وبوراك دنيز في كواليس "حكايتنا".. فهل هذه النجمة السبب؟!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت بعضُ الصحف التركية أنباءً عن وجود خلافات في كواليس مسلسل "حكايتنا" بين النجمة هازال كايا والنجم بوراك دنيز، وبحسب هذه الصحف فإن خلافًا وقع بين الثنائي بعد احتفالها بزفافها يوم 7 فبراير الماضي.

وأضافت الصحف أنّ الخلاف بين دنيز وكايا انعكس على زملائهم في العمل والذين انقسموا بينهما، اما سبب الخلاف بين النجمين فقالت بعض المصادر إن النجمة نسرين جواد زاده والتي جسّدت دور تولاي في العمل وانسحبت في الحلقة 53 هي السبب وراء هذه المشاكل.

في المقابل علّق جمهور المسلسل أن هذه الأخبار المُتداولة مُجرد شائعات ولا يمكن أن تكون صحيحة، خصوصًا أن كايا عادت للتصوير بعد 4 أيام فقط من زفافها.

يُشار إلى أن النجمة التركية هازال كايا كانت قد احتفلت بزواجها على المخرج والفنان علي أتاي يوم 7 فبراير في حفل زفاف فخم حضره عددٌ من النجوم من بينهم أبطال مسلسل "حكايتنا" والذي تشارك في بطولته، وذلك بعد قصة حب طويلة جمعتهما.

ولم يُسافر الثنائي لشهر العسل بسبب انشغالهما في بعض أعمالهما الفنية ومن بينها انشغال كايا بتصوير مشاهدها بمسلسل "حكايتنا" في موسمه الثاني.