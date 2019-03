روبرت دي نيرو تورط في قضية دعارة وأصيب بالسرطان.. وله إبن متوحّد

ميرنا وليد - بيروت - روبرت أنتوني دي نيرو من مواليد 17 آب/أغسطس عام 1943 هو ممثل ومنتج ومخرج أميركي. استطاع أن يثبت نفسه كممثل حقيقي وقدم لهوليوود مسيرة كبيرة وتاريخاً من الأفلام، الذي حصل من خلالها على العديد من الجوائز ، منها جائزة الأوسكار ، وجائزة غولدن غلوب ، وجائزة سيسيل بي ديميل، وجائزة AFI لإنجاز الحياة ، والميدالية الرئاسية للحرية وغيرها من الجوائز.

بداياته

عرفه الجمهور بشكل أوسع عندما جسد دور Vito Corleone في فيلم The Godfather Part II عام 1974، والذي فاز عنه بجائزة الأوسكار كأفضل ممثل مساعد.

أما أول أدوار روبرت دي نيرو الرئيسية كانت في الدراما الرياضية "Bang the Drum Slowly عام 1973، وفيلم Mean Streets من العام نفسه. حصل على ترشيحات لجوائز الأوسكار عن فيلم Taxi Driver عام 1976 وCape Fear عام 1991 ، وكلاهما من إخراج سكورسيزي.

اضافة الى فيلم The Deer Hunter عام 1978، و Awakening عام 1990. حصل دي نيرو على أربعة ترشيحات لجائزة غولدن غلوب لأفضل ممثل في فيلم موسيقي أو كوميدي هو New York, New York (1977) ، Midnight Run 1988) ، Analyze This)، and the comedy Meet the Parents (2000)..

طفولته

هو الطفل الوحيد للرسامين فيرجينيا أدمير و روبرت دي نيرو الأب ، ومن أصل أيرلندي فكانت لوالدته جذور هولندية وإنكليزية وفرنسية وألمانية، أما والده أخذ منه الجنسية الإيطالية. التقى والدا دي نيرو في دروس إلا أنهما تطلقا عندما كان في الثانية من عمره بعد أن أعلن والده أنه مثلي.

بعد الطلاق، عاش والد روبرت دي نيرو على مسافة قريبة منه ، وأمضى الكثير من الوقت معه خلال طفولته. والدته كانت شخصاً ملحداً، أما والده فكان يلتزم بالتعاليم الكاثوليكية رغم ميوله الجنسية. ونزولاً عند رغبة والده قام أجداده بتعميده سراً في الكنيسة الكاثوليكية، بينما كان يقيم معهم أثناء طلاق والديه.

درس روبرت دي نيرو في PS 41 ، وهي مدرسة ابتدائية عامة في مانهاتن ، حتى الصف السادس. ثم ذهب إلى مدرسة Elisabeth Irwin High School ، وهي المدرسة العليا الخاصة في Little Red School House ، للصفين السابع والثامن.

تم قبوله في المدرسة العليا للموسيقى والفنون للصف التاسع ، ولكنه حضر لفترة قصيرة فقط قبل أن ينتقل إلى مدرسة ثانوية عامة.

كان أول ظهور لموهبته لما كان في سن العاشرة ، عندما لعب الأسد الجبان في مسرحية تابعة للمدرسة ، ترك المدرسة الثانوية في سن 16 لمتابعة التمثيل. درس التمثيل في استوديو HB ، وكذلك استوديو الممثل لي ستراسبيرغ.

زواجه

تزوج روبرت دي نيرو من زوجته الأولى ، ديهن أبوت ، في عام 1976. ولديهما ابن اسمه رافاييل ، ثم تبنّى دي نيرو ابنة زوجته من علاقة سابقة وأعطاها اسمه رسمياً. طلق الثنائي في عام 1988.

أنجب دي نيرو ديه توأم : جوليان وهارون ، عن طريق الأم بديلة في عام 1995 ، من حبيبته عارضة الأزياء توكي سميث لكن علاقتهما لم تدم ايضاً.

في عام 1997 ، تزوج روبرت دي نيرو من زوجته الثانية ، الممثلة غريس هايتور. ولد ابنهما إليوت في عام 1998 وانفصل الزوجان في عام 1999 لكن لم يتم الانتهاء من الطلاق تماماً، إلا أنهما في عام 2004 جددا نذورهما ليعلنا أنهما عادا إلى بعضهما.

في كانون الأول/ديسمبر عام 2011 ، ولدت ابنتهما عن طريق الحمل البديل.

بالإضافة إلى أولاده الستة ، لدى روبرت دي نيرو أربعة أحفاد فابنته درينا لديها طفل واحد ، وابنه رافاييل لديه ثلاثة.

في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2018 ، أفيد بأن روبرت دي نيرو و غريس هايتور، قد انفصلا بعد 20 سنة من الزواج.

معاناة روبرت دي نيرو الصحية

أعلن روبرت دي نيرو في 25 آذار/مارس عام 2016 ، أن ابنه إليوت مصاب بالتوحد وأوضح اهتمامه بأسبابه وعلاجه، وأكد أن هذا الموضوع أثّر كثيراً عليه كأي أب يحزن عند رؤية ابنه بهذه الحالة.

في تشرين الأول/أكتوبر عام 2003 ، أعلن المتحدث باسمه أن روبرت دي نيرو قد تم تشخيص إصابته بسرطان البروستات، وخضع لعملية جراحية في مركز ميموريال سلون كيترينج للسرطان، في كانون الأول/ديسمبر عام 2003

هل تورط روبرت دي نيرو في قضية دعارة؟

أثناء تصوير فيلم في فرنسا في شباط/فبراير عام 1998 ، تم استجواب دي نيرو كشاهد في قضية دعارة. نفى دي نيرو تورطه وفي وقت لاحق تقدم بشكوى. وعلى الرغم من أنه قال في ذلك الوقت إنه لن يعود إلى فرنسا ، إلا أنه ترأس لاحقاً لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي عام 2011.