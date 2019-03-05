شاهدوا كيف نالت طالبة سعودية إعجاب قاضي أمريكي وقرر عدم مخالفتها!

بفضل إبتسامتها وموقفها الإيجابي قرر قاضي في أمريكا عدم توقيع مخالفة على الطالبة السعودية تهاني حيث كانت تنتظر بسيارتها في مكان خاطيء.

وفي الفيديو المتداول وجه القاضي سؤال لتهاني عن دراستها فأجابت إنها تدرس هندسة شبكات إتصالات فقرر القاضي توقيع نصف المخالفة وقدرها 75 دولار بدلاً من 150 دولار وذلك بسبب كونها طالبة وحتي يكون عادلاً.

وعندما سألها القاضي عن رأيها في المدينة وهل هي مستمتعة في العيش فيها ردت قائلة نوعا ما مما أثار إستغراب القاضي الذي قال إن المدينة جميلة وتضم العديد من المطاعم والحياة فيها راقية ولكن عللت تهاني إجابتها بسبب تحطيم زجاج سيارتها أكثر من مرة والكتابة أيضاً على زجاج سيارتها مرجحة أن يكون شباب مخمور من قام بذلك.

وعندما علم القاضي بهذا الأمر قرر عدم توقيع مخالفة نهائياً في موقف أثار إعجاب الحضور.