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كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 مارس 2019 12:08 صباحاً -
أصالة
اثارت الفنانة أصالة جدلا كبيرا بين الجمهور بسبب منشور كتبته عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيه: “لا أيأس من البشر لأنّني منهم، وأنا أُخطئ وأُصيب، ولا أعاتب حين يقصّرون، لأنّني لطالما قصّرت، ولكن حين أجزم بأنّ فلانًا لايستحقّ المحبّة ولا الاحترام، يكون فعلًا كذلك”.
وتساءل المتابعين ان كانت تقصد انغام بكلامها، حيث انه علّق أحدهم قائلا: “بلاش قسوة على أنغام”.
واتى خلافهما بسبب زواج انغام من الموزع أحمد إبراهيم زوج ياسمين عيسى ابنة شقيقة طارق العريان.
كانت هذه تفاصيل خبر أصالة: “حين أجزم بأنّ فلانًا لايستحقّ المحبّة ولا الاحترام يكون فعلا كذلك” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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