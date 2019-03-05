شاهد: جلد جماعي بإندونيسيا لشباب وفتيات بعد ضبطهم داخل فندق في سهرة ماجنة

جلد جماعي لشباب وفتيات بإندونيسيا

تعرض عدد من الفتيان والفتيات للجلد القاسي في مقاطعة إتشيه الإندونيسية بعد ضبطهم داخل غرفة الفندق وهم يستمتعون بسهرتهم المختلطة الماجنة.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة “ديلي ميل” اللحظات التي جُلد فيها المضبوطين البالغ عددهم 12 شخص، على أعين المواطنين بعد قضائهم عدة أشهر في السجن نتيجة انتهاكهم الشريعة الإسلامية وضبطهم في غرفة خارج نطاق الزواج.



وفي حديثه، أشار رئيس هيئة الأمر بالمعروف المحلي مروان : “أن هذا القانون وُضع ليكون له تأثير رادع ، ليس فقط بالنسبة للمجرمين وإنما للمتفرجين الذين يشاهدون الضرب”.

يُذكر أن جماعات حقوق الانسان انتقدت هذا النوع من العقاب كما دعا رئيس اندونيسيا “جوكو ويدودو” لانهائه، لكن هذه الممارسات تحظى بتأييد واسع بين سكان مقاطعة آتشيه، التي يعيش بها 5 ‪ ملايين مسلم