غادة إبراهيم ترفع دعوى قضائية على محامي خالد يوسف بعد خروجها من السجن

غادة إبراهيم- خالد يوسف

تقدم باسم عبد الرحمن محامي الممثلة المصرية غادة إبراهيم ، ببلاغ إلى النائب العام المصري ضد رئيس تحرير جريدة الوطن والمحامي أسامة زهران واتهامهم بالسب والقذف في قضية الفيديوهات الجنسية المسربة للمخرج خالد يوسف.



وقام باسم بهذه الخطوة بعد إدعاء المحامي أسامة زهران ان في حوزته مقاطع فيديوهات جنسية مسربة لفنانة “غ . إ” مع المخرج خالد يوسف.

وجاء في بيان إعلامي أن جريدة الوطن نشرت خبرا استنتجت فيه ان “غ. إ” هي الممثلة غادة إبراهيم خصوصا بعدما ذكر المحامي تفاصيل خروجها براءة من احدى القضايا مؤخرا.