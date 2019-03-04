إيناس الدغيدي لخالد يوسف: كان لازم تاخد بالك!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وجّهت المخرجة المصرية ايناس الدغيدي رسالة إلى المخرج خالد يوسف بشأن الفيديوهات الإباحية التي جرى تسريبها خلال الفترة المضاية، قائلة لزميلها: "خانك التوفيق".

وأضافت الدغيدي لـ"فوشيا" إنه كان الأفضل من المخرج خالد يوسف أن يكون دقيقًا في تصرفاته طالما اختار طريق السياسة المليء بالأعداء، على خلاف الفن الذي تكون الحياة فيه مفتوحة ولا يوجد ضغوط..

وبعدما أشارت إلى أنّ "الموضوع حساس باعتبار خالد يوسف زميلا ومخرجا"، لكنّها لفتت إلى أن الأمر لم تظهر مدى حقيقته، هل الفيديوهات المسربة تخصه أم لا، لاسيما مع عصر التكنولوجيا الحديثة".