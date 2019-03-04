- 1/2
- 2/2
كتب امير فتحي في الاثنين 4 مارس 2019 11:36 صباحاً -
انتشر مؤخرا العديد من الأخبار التي أكدت إلقاء أمن مطار القاهرة الدولي القبض على الإعلامية رنا هويدي لدى محاولتها السفر إلى خارج البلاد، وذلك بتهمة التورط في قضية “الفيديوهات الإباحية” مع المخرج خالد يوسف، وهو بأمر من النيابة العامة.
وبذلك تكون هويدي السيدة الخامسة المتورطة في قضية الفيديوهات الجنسية مع يوسف، كما ضُبط في حقائبها مبالغ مالية كبيرة.
من جهة أخرى، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لفتاة عارية، واعتبروا أنها تعود لهويدي، ولكن حتى اللحظة لم تُكشف الحقيقة الكاملة وراء القصة.
كانت هذه تفاصيل خبر تسريب أول صورة فاضحة لرنا هويدي من الفيديو الاباحي بعد ان ألقي القبض عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.