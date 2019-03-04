خاص- راغب علامة الأول في استفتاء “الخليج 365”

فاز السوبرستار راغب علامة في استفتاء موقع “الخليج 365” عن اغنيته ”ردلي كلماتي” التي اطلقها مؤخراً.

وضمن استفتاء اطلقه الموقع للتصويت على الأغنية المفضلة ضمن توب 10 احتلت اغنية “ردلي كلماتي” المرتبة الاولى، اما المرتبة الثانية كانت من نصيب الفنان أدهم نابلسي بأغنية “هو الحب”

وحصدت أغنية “ردلي كلماتي” نسبة وصلت الى 35.20%، فيما حصدت اغنية “هو الحب” نسبة وصلت الى 33.25%

فيما توزعت النسب الباقية على الاغنيات الثمانية وهي:

3-نجوى كرم – الليلة ليلتنا

4-أحمد جمال – توكلنا على الله

5-هند البحرينية – موت ويعني

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6-سليم عساف وياسمين علي – ملاك وشيطان

7-شيرين عبد الوهاب – لواني

8-سارة فرح – أيوب

9-مروان الشامي – بقلك سر

10- وليد توفيق – بغار عليكي

نذكر ان اغنية “ردلي كلماتي” كتب كلماتها الشاعر طوني أبي كرم، لحنها محمود عيد ووزعها ناصر الأسعد، وتحقق الأغنية نجاحاً كبيراً منذ طرحها بتاريخ 24 كانون الأول/ديسمبر الفائت.

وقد اطلق موقع “الخليج 365” استفتاءً جديداً ضمن توب 10 للتصويت اضغط هنا