احلام

طلبت النجمة الاماراتية احلام النصيحة من متابعيها عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي اذ اجرت استفتاء لتسألهم اذا ما كان يجب ان ترد.

وجاء سؤال احلام على الشكل التالي: “اخاف ارد ويصير زلزال في الكره الارضيه حد يسحب مني الموبايل

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كانت هذه تفاصيل خبر احلام تتوعد برد يزلزل الكرة الارضية… ثم تتراجع! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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