شاهد.. الدكتورة خلود تكشف عن مفاجأة غير متوقعة بشأن توائمها

كشفت الفاشينيستا الكويتية المعروفة باسم ”الدكتورة خلود”، عن مفاجأة كبيرة لجمهورها عبر إقامتها حفلًا في منزلها، معلنًة عن ولادتها ثلاثة توائم وليس اثنان، كما أعلنت قبل أسبوع.

وظهرت خلود في فيديو عبر حسابها على موقع ”سناب شات“، مرتدية فستانًا أبيض شبيه بفساتين الزفاف وكذلك طفلتها الصغيرة ”خلود“، وعرضت صورًا للتوائم الثلاث، وهي تحمل اثنين وزوجها يحمل واحدًا.

كما استعرضت جميع الهدايا التي تلقتها من أصدقائها وأقاربها، وتواجد في الحفل الكثير من الخدم، وعازفة موسيقى أدت بعض المقطوعات.

وكانت خلود، قد كشفت منذ ساعات عن تعرّض حياتها للخطر 5 مرات، أثناء عملية ولادتها، وقالت في رسالة لجمهورها عبر حسابها الشخصي على ”إنستغرام“، إنها تخطّت الألم وخطورة الولادة بفضل دعاء الكثيرين لها، والذين وصفتهم بأخواتها.