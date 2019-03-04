بالفيديو: الدكتورة خلود تفاجأ جمهورها بصور “الثلاثة توائم”

أنجبت الفاشينستا المعروفة باسم الدكتورة خلود 3 توائم. خلود التي كانت قد أشارت في وقت سابق أنها حامل بتوائم، تبين في وقت لاحق أنها أنجبت ثلاثة أولاد، بنتين وصبي، بحسب ما كشفت عنه الدكتورة خلود في مقطع فيديو جديد نشرته عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي سناب شات. يشار إلى أن خلود وأمين هما أيضاً أبوين لطفلة إسمها خلود الصغيرة.

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