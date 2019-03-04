شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصوير فيلم الفيل الأزرق2 .. الجمهور يسأل أحمد مراد عن الحبكة الجديدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من اللهفة سيطرت على جمهور الأديب أحمد مراد، حول فيلم الفيل الأزرق 2، بعد نجاح الجزء الأول ، الذى تضمن وجبه دسمه من الإثارة .

الأديب أحمد مراد، شوق جمهوره من خلال نشر "كلاكيب" مدون فيه عدد من المشاهد المصورة من الجزء الثانى، وكتب قائلاً:"أحمد مراد.. الفيل الأزرق 2".



أحمد مراد الفيل الأزرق 2

انطلقت بعض الأسئلة من جمهور الأديب أحمد مراد، حول حبكته للجزء الثانى من فيلم الجزيرة 2، وما سيتضمنها من أحداث، الأمر الذى جعل الكثير من الجمهور يتخيل بعض الأحداث ويدون ماذا سوف نراه فى العمل الجديد.

يذكر أن الجزء الثانى من "الفيل الأزرق" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد ، والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم، وتنضم لهم النجمة هند صبرى ، فى الجزء الثانى كما يظهر الفنان إياد نصار كضيف شرف ويجسد شخصية مهمة فى الفيلم.

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