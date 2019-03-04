شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل وممثلة كانت الراحلة شادية تحب مشاهدتهما..تعرف عليهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتزلت الفنانة شادية الفن، منتصف ثمانينات القرن الماضى، وقررت التفرغ للعبادة وصارت حياتها تمثل لغزا لمعجبيها ومحبى فنها، إلا أنها لم تتطرق يومًا إلى حرمانية الفن أو تتبرأ من تاريخها، بل كانت متابعة جيدة لكل ما يقدم على الساحة الفنية.

كانت الفنانة شهيرة من أقرب أصدقاء شادية بعد إعلان اعتزالها، تحكى شهيرة: " كانت بتحبنى جدا وترتاح معايا، ودوما نتواصل مع بعض، سواء بالزيارات أو تليفونيا، وتقول لى (بحس إن فيكِ حاجة منى.. روحك وكلامك)، وكمال الشناوى قال لى: (يا شيخة لما بقعد معاكى بحس إنى قاعد مع شادية)".

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وأشيع أن الفنانة شادية بعد اعتزالها انقطعت على الفن، لكن شهيرة نفت كل ذلك وقالت لـ"الخليج 365": "عمرها ما قاطعت الفن، وتحترم تاريخها وشغلها ولم تتبرأ من الفن، لكن كان لديها بعض التحفظات".

وبسؤال شهيرة عن الممثلين الذين نالوا إعجاب شادية أثنت على أدائهم، أكدت: "من الممثلين أحمد عز، ومن الممثلات حنان سليمان".