"كارما" لخالد يوسف يفوز بـ"الحصان الفضي" في "فيسباكو الإفريقي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

كشف المخرج خالد يوسف عن فوز فيلمه "كارما" بجائزة "الحصان الفضي" المشارك ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان فيسباكو الإفريقي، في دورته الـ26 هذا العام.

نشر يوسف تغريدة، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قائلاً: "كارما تأليف وإخراج خالد يوسف يفوز بالحصان الفضي في المسابقة الرسمية لمهرجان فيسباكو أقدم المهرجانات الإفريقية في العالم إلى جانب جائزة أفضل صوت، وأعلن عنها أمس في الدورة الـ26، الجائزة هي الأولي لفيلم مصري في تاريخ جوائز المهرجانات منذ إنشائه عام 1969".

تدور أحداث فيلم "كارما" في إطار درامي فانتازي تتناول الأحداث في خطوط متوازية، عن حياة رجلين أحدهما رجل مسلم غني يُدعى (أدهم) تتملكه الطبقية المفرطة، والآخر رجل مسيحي فقير يُدعى (وطني) يحلم بالثراء، والحصول على كنز، تحدث مفارقة في حياتهما، ويحتل كلا منهما مكان الأخر في إشارة للعلاقة بين المسلمين والمسيحيين، والتفاوت الطبقي مع طرح السؤال المعتاد من السبب وراء ذلك التفاوت.​