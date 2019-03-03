في فسباكو.. خالد يوسف يفوز بجائزة الحصان الفضي

فاز المخرج و السياسي خالد يوسف بجائزة "الحصان الفضي" عن فيلم "كارما"، و جاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، و علق كاتباٌ: "كارما تأليف و اخراج خالد يوسف يفوز بالحصان الفضي في المسابقة الرسمية لمهرجان الفسباكو، والتي أعلنت جوائزها بالأمس في الدورة 26 و العام الخمسين للمهرجان كما فاز الفيلم بجائزة أحسن صوت.

وتعد هذه الجائزة هى الأولى في تاريخ جوائز مهرجان الفسباكو لفيلم مصري. أنشأ مهرجان الفسباكو منذ عام 1969 و يعد من أهم وأقدم المهرجانات الأفريقية في القارة و العالم".

يذكر أن المخرج خالد يوسف و عضو مجلس الشعب، ولد في كفر شكر بعام 1964، لأب يشغل منصب العمدة بجانب شغله لموقع أمين الاتحاد الاشتراكى

بمركز كفر شكر، كما اتاح له الأب تربية ثقافية لها أبعاد اجتماعية و سياسية نظراٌ لانحياز الأب لأفكار الاشتراكية العربية، وكان لعلاقة والده بخالد محى الدين عضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو و أحد أهم رموز اليسار و الاشتراكية في العالم العربي اثراٌ كبيراٌ عليه إذ أخذ من اهتمامه ورعايته في صباه قسطا وافرا جعله يطلع على منافذ معرفة واسعة وخبرة كبيرة اضافت له وساهمت في تشكيل وعيه و وجدانه.