في فسباكو.. خالد يوسف يفوز بجائزة الحصان الفضي

فاز المخرج و السياسي خالد يوسف بجائزة "الحصان الفضي" عن فيلم "كارما"، و جاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، و علق كاتباٌ: "كارما تأليف و اخراج خالد يوسف يفوز بالحصان الفضي في المسابقة الرسمية لمهرجان الفسباكو، والتي أعلنت جوائزها بالأمس في الدورة 26 و العام الخمسين للمهرجان كما فاز الفيلم بجائزة أحسن صوت.
وتعد هذه الجائزة هى الأولى في تاريخ جوائز مهرجان الفسباكو لفيلم مصري. أنشأ مهرجان الفسباكو منذ عام 1969 و يعد من أهم وأقدم المهرجانات الأفريقية في القارة و العالم".
يذكر أن المخرج خالد يوسف و عضو مجلس الشعب، ولد في كفر شكر بعام 1964، لأب يشغل منصب العمدة بجانب شغله لموقع أمين الاتحاد الاشتراكى
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