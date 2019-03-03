رانيا يوسف: أبنائي يُحبون الأكل من يديّ.. وهذه أصعب طبخة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عرضت الفنانة المصرية، رانيا يوسف، اليوم الأحد حلقتها الجديدة من برنامجها more about rania عبر قناتها على "اليوتيوب"، وظهرت في المطبخ الخاص بمنزلها، مؤكدة أنها ستقوم بطهي أكلات "ملوخية وفراخ وباذنجان مخلل".

وأكّدتْ خلال الحلقة السادسة التي أجلتها من الخميس الماضي حدادًا على ضحايا مصابي حادث قطار محطة مصر، أنها "مزاجية"، في دخول المطبخ، قائلًة: "بحب المطبخ وأوقات يكون لي مزاج أطبخ وأوقات لا".

وأشارت إلى أنها تقدم "أكلات"، طبقًا لمزاجها، وأنها لا تتناول وجبة "العشاء" إطلاقًا، وتكتفي بتناول "الزبادي والفواكه" ليلًا.

وأوضحت أن أبناءها يحبون تناول الطعام من "يديها"، ولكن نظرًا لمشغولياتها الدائمة لا تستطيع أن تقدم لهم وجبة "الغذاء"، وتكتفي بـ"الإفطار"، ويتناولون الغذاء خارج المنزل، لافتًة إلى أنها تكون "ست بيت شاطرة بمزاجها".

وعن أصعب الوجبات التي لا تستطيع تحضيرها، قالت رانيا يوسف "المحشي، ليس لدي خُلق أقعد أحشي وألف ورق عنب".

يُذكر، أنّ رانيا يوسف، ستشارك في ماراثون دراما رمضان المُقبل، بمسلسل "وبينا معاد"، مع الفنانة المصرية، غادة عادل، حيث كشفتْ منذ أيام عن البوستر الخاصّ بالعمل، عبر صفحتها الشخصية في "إنستغرام".