بشاير المقبل تُبكي شقيقها بقصيدة على المسرح.. شاهدي ردة فعله!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تناقل رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطعًا للشاعرة السعودية بشاير المقبل وهي تلقي قصيدة مؤثرة في أخيها الذي كان حاضرا على المسرح.
القصيدة تضمنت أبيات فخر واعتزاز بشقيقها؛ ما جعله يذرف الدموع وسط تصفيق الحاضرين.
من جهة أخرى، وصلت المنافسات الشعرية إلى مرحلة نصف النهائي بين المشتركين ضمن أربع فئات هي الشعر النبطي، وفن الشيلات، والمحاورة، والشعر الشعبي العربي في برنامج “فرسان القصيد - جائزة الملك عبد العزيز للأدب الشعبي”، وهو من تقديم نادي الإبل ويعرض على MBC1.
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