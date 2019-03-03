شاهد.. رانيا يوسف تحضر ملوخية وفراخ وباذنجان مخلل!

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كتب امير فتحي في الأحد 3 مارس 2019 03:22 مساءً -
رانيا يوسف في المطبخ
أطلت الممثلة المصرية رانيا يوسف في الحلقة السادسة من برنامجها الاسبوعي More about Rania من المطبخ حيث قالت انها تحضر ملوخية وفراخ وباذنجان مخلل.
وأكدت رانيا يوسف انها “ست بيت شاطرة” ولكن عندما يكون عندما مزاج وعندها وقت وطاقة، حسب تعبيرها.
وعن اصعب الوجبات التي لا تستطيع تحضيرها، قالت رانيا “المحشي ما عنديش خلق اقعد احشي والف ورق عنب”.
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