جمال عبد الناصر أن شخصيته في"حكايتي" ستكون مفاجأة للجمهور

كشف الفنان جمال عبد الناصر سعادته بالمشاركة في مسلسل "حكايتي" الذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين صبري ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وقال جمال عبد الناصر لـ"لايف ستايل" ,أُجسّد دور والد ياسمين صبري في العمل ويدور فيما بينهما العديد من الصراعات والخلافات، مشيرًا أن العمل قصته جديدة والدور الذي يقدّمه جديد ومختلف عما قدمه من قبل، مؤكّدًا أن الفنانة ياسمين صبري موهوبة بالفعل ولديها من القدرات الفنية الكثير فهي تبُدع في هذا العمل بكل ما تحويه الكلمة من معنى.

يذكر أن مسلسل "حكايتي" يُسجّل البطولة المطلقة الأولى للنجمة ياسمين صبري في الدراما التليفزيونية، ويشارك في بطولة العمل وفاء عامر، وإدوارد، وأحمد صلاح حسني، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، ومها أبو عوف، وإسلام جمال، وأحمد جمال سعيد، ودنيا المصري، ومال عبد الناصر ومصطفى درويش، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي.

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