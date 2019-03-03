صور| نرمين الفقي على البحر بأحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة نرمين الفقي مجموعة صور لها، عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام. وظهرت الفقي بإطلالة كاجوال على البحر، وحصدت الصور آلاف الإعجابات من جمهورها. ويعرض لنرمين الفقي حاليا الجزء الثاني من مسلسل أبو العروسة، بطولة سيد رجب وسوسن بدر ومحمود حجازي وولاء الشريف ومدحت صالح ورانيا فريد شوقي، من تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور

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