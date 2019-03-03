سوري يبكي لجنة تحكيم وجمهور Arabs Got Talent.. شاهد ماذا فعل

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كتب امير فتحي في الأحد 3 مارس 2019 02:38 صباحاً -
أبكى المتسابق السوري نزار علي بدر الجميع في برنامج Arabs Got Talent بموهبته التي تعتمد على تشكيل الحجر، حيث صور معاناة الشعب السوري من ويلات الحرب بطريقة فطرت قلوب الجميع.
المتسابق السوري كشف لحكام عرب غوت تالنت عن موهبته التي تعتمد على تشكيل الحجر، من خلال استخدام القوالب في إبراز قصة ما، ليقدم على رسم النزوح السوري من خلال تشكيل الأحجار على أشكال عدة أشخاص يحملون أغراضهم وعائلاتهم ويغادرون.
لم تتمالك لجنة تحكيم عرب غوت تالنت دموعها، حيث رصدت الكاميرا تأثر العميد علي جابر بشدة لتظهر دموعه، كذلك الفنان أحمد حلمي الذي صعد على المسرح بمجرد أن انتهى العرض ليحضن المتسابق السوري ويقبل رأسه.
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