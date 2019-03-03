راقصة لبنانية عارية الصدر على انستغرام!

كتب امير فتحي في الأحد 3 مارس 2019 02:38 صباحاً -

الراقصة اللبنانية داليدا Advertisements أثارت الراقصة اللبنانية داليدا جدلاً واسعاً بنشر صورة لها من جلسة التصوير الأخيرة الّتي خضعت لها من دون ملابس وعارية بالكامل. وقد أرفقت الراقصة داليدا الصورة بتعليق جاء فيه “الجميع يعمل بكد لينال الجوائز. أنا أعمل أكثر، أحقق أكثر، وها أنا الجائزة الذهبية في أعين جمهوري”. يذكر أن داليدا تعكيف أخيراً على التدريب على الرقص العراقي، بإشراف المدرب مهند هواز، بعد أن عادت من تركيا حيث تلقت تدريبات خاصة على يد الراقصة التركية ديدم.

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