المحكمة تجدد سجن سيدة أعمال في قضية الفيديوهات الجنسية لـ “خالد يوسف”

في متابعة لقضية “الفيديوهات الجنسية” للمخرج والبرلماني خالد يوسف، قرر قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر المصرية، تجديد حبس سيدة الأعمال منى الغضبان، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بعد أن كان قد ألقي القبض عليها بتهمة الظهور في مقطع فيديو إباحي مع المخرج خالد يوسف.

وما زالت التحقيقات مستمرة في القضية المثيرة للجدل وتم ترحيل منى الغضبان إلى سجن النساء.

واعترفت منى في التحقيقات أنها كانت متزوجة من خالد عرفيًا.

وما زال لم يتم توجيه أي اتهام رسمي حتى الآن، للمخرج خالد يوسف.

