القبض على الإعلامية رنا هويدي بتهمة أخلاقية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ألقت قوات الأمن القبض على الإعلامية المصرية رنا هويدي، مذيعة MBC مصر السابقة، وذلك على خلفية ورود اسمها في قضية الفيديوهات الفاضحة المنسوبة للمخرج خالد يوسف.

وقد تم القبض على الإعلامية المصرية في مطار القاهرة، ثناء محاولتها الهرب إلى خارج البلاد، وقد تم تحرير محضر ضدها وضبط مبلغ مالي بحوزتها.

كانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، بتهمة ارتكابهما فعلا فاضحا، على خلفية تداول مقطع فيديو إباحي لهما قيل إنه مع المخرج خالد يوسف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ورحَّلت قوة أمنية من مديرية أمن القاهرة الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، إلى سجن القناطر، بعد أن انتهت نيابة مدينة نصر بإشراف المستشار تامر العربي المحامي العام الأول من مواجهتهما، بالعقود العرفية اللتان تقدمتا بها، واعترفتا بصحة العقود العرفية، خلال جلسة التحقيق الثانية، أمام النيابة العامة في القضية التي شغلت الرأي العام موخرًا في واقعة الفيديو الإباحي.

ورنا هويدي مذيعة ومقدمة برامج ومخرجة مصرية من أصول تونسية، قدمت العديد من البرامج على القنوات العربية والمصرية وشاركت بالتمثيل في عدد من الأعمال وأخرجت فيلم لقمة عيش.