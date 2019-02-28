رانيا يوسف في النيابة العامة.. ما قصّة الفيديو الجنسي في قضية خالد يوسف؟

متابعة بتجــــــــــــرد: تواجدت الممثلة المصرية رانيا يوسف في مقر النيابة العامة في مدينة 6 أكتوبر في مصر للإدلاء بأقوالها في قضية الفيديو الجنسي المنسوب إليها. وفي التفاصيل، خضعت رانيا يوسف للتحقيق بعدما كانت قد تقدّمت ببلاغٍ ضدّ مجهول نسب إليها مقطع فيديو إباحي ضمن قضية الفيديوهات الجنسية للمخرج خالد يوسف. وطالب المحامي شعبان سعيد، وكيل رانيا يوسف، باتخاذ الإجراءات القانونية بحقّ ناشر الفيديو.

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