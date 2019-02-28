نادر الأتات يعيش “حالة فوضى”

طرح النجم اللبناني نادر الأتات أغنيته الجديدة “حالة فوضى” عبر موقع وتطبيق “أنغامي” وذلك بعد طول إنتظار وترقب من الجمهور.

الأغنية رومانسية من الطراز الرفيع، يغني فيها نادر الأتات من كلمات علي المولى واحدة من الحالات الشائكة التي قد يعيشها الإنسان، حيث يقف تائهًا، يترك الحبيب أو يستمر معه رغم كل العذاب والألم؟

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لحن الأغنية صاغه صلاح الكردي ليشرّع به مساحات جديدة في صوت الأتات، فيخرج نادر تمامًا عن مساره بنبرة حزن يلازمها شجن مدفون يُطلق سراحه للمرّة الأولى. تولى توزيع “حالة فوضى” عمر صبّاغ في قالب موسيقي لعب به على أوتار القلوب الحائرة.

وفور طرحها ترجم نادر الأتات عنوان الأغنية وتسبّب بـ”حالة فوضى” إلكترونيًا حيث غصّت مواقع التواصل الإجتماعي بالرسائل التي انهالت عليه من كل حدب وصوب لتهنئته.

تجدر الإشارة إلى أن أغنية “حالة فوضى” اقتحمت قائمة الأغاني الأكثر تحميلًا في الوطن العربي واحتلّت المرتبة الأولى عبر “أنغامي” في ساعات قليلة.

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