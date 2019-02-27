رانيا يوسف في أحدث جلسة تصوير لها على البحر

حرصت الفنانة رانيا يوسف على مشاركة جمهورها بصور حديثة لها من أحدث جلسة تصوير، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت رانيا خلال الصور بهوت شورت أخضر، أظهرها بإطلالة جذابة، ولاقت الصور إعجاب عدد كبير من جمهورها ومتابعيها على السوشيال ميديا.

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من ناحية أخرى، تشارك الفنانة رانيا يوسف في بطولة مسلسل «وبينا معاد»، المقرر أن تخوض به السباق الدرامي لرمضان المقبل، وتشارك فيه مع الفنانة غادة عادل، سلوى خطاب، أحمد داوود، إيمان العاصي، محمد جمعة، كريم قاسم، خالد أنور، ومن تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى، ومن المقرر أن تقدم رانيا خلال المسلسل دوراً جديداً لم تظهر به على الجمهور من قبل، ومن المتوقع أن يلقى المسلسل إعجاب الجمهور.

وكانت الفنانة رانيا يوسف قد أثارت جدلاً خلال الفترة الماضية بسبب إطلالتها في مهرجان القاهرة السينمائي، الأمر الذي جعلها تتصدر أسئلة امتحانات جامعة سوهاج، وورد سؤال بمادة الإعلام المتخصص حول إطلالة رانيا يوسف خلال حفل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتي أثارت جدل الرأي العام في وقتها، وجاء في نص السؤال: «تمثل واقعة ارتداء الفنانة رانيا يوسف، الهوت شورت في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حادث رأي عام.. علق على الحدث.