شاهد.. تكريم حليمة بولند وأنابيلا هلال يُثير غضب الأردنيين

كتب امير فتحي في الأربعاء 27 فبراير 2019 02:33 صباحاً -

هاجم النائب الأردني، جودت الدرابسة، حكومة البلاد وأمين العاصمة عمّان، يوسف الشواربة، على خلفية تكريم الإعلاميتين الكويتية حليمة بولند واللبنانية أنابيلا هلال والفنانة المصرية صفية العمري.

وكانت “مؤسسة الأمل للإنتاج الفني” أقامت حفلاً، مساء أمس الإثنين، بالتعاون مع أمانة عمّان، بمناسبة يوم ميلاد العاهل الأردني، عبد الله الثاني، وعيد الجلوس الملكي على العرش. وكرمت خلاله بولند وهلال والعمري.

Advertisements

واستهجن الدرابسة مشاركة أمين عمّان في احتفال كرّم فنانات على حساب أمانة المدينة، في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تشهدها البلاد، فضلاً عن حالة الحزن بعد الانفجار الذي وقع في السلط (شمال غرب عمّان)، الأسبوع الماضي، وراح ضحيته 6 قتلى.

كما أثار الحفل نفسه غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، حيث استنكر مغردون تكريم فنانات وإعلاميات في هذا التوقيت، طارحين أسئلة عن جدوى هذه الإنفاق على هذه الفعاليات. واستغرب بعضهم غياب الفنانات والإعلاميات الأردنيات عن لائحة التكريمات.