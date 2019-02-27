بالفيديو: حليمة بولند في موقف محرج.. هذا ما حصل في السيارة مع منتج أردني

وثقت الإعلامية حليمة بولند تفاصيل مشاركتها في الحفل التكريمي الذي أقامته مؤسسة الأمل للإنتاج الفني، بالتعاون مع أمانة عمان، مساء الاثنين، بمناسبة يوم ميلاد الملك عبدالله الثاني، وعيد الجلوس الملكي على العرش.

ونشرت بولند تفاصيل الحفل الذي أحياه الفنان الأردني عمر العبداللات، وشهد تكريم عدد من الشخصيات الفنية والثقافية والإعلامية الأردنية والعربية فيه، ولفتت الانظار بالزي الأردني التقليدي. وبدت في غاية السعادة خلال حضورها حفل التكريم بفستان يشبه القفطان واقع مع تطريزات ذهبية ناعمة.

إلا أن فرحة بولند لم تكتمل بسبب الهجوم الذي تعرضت له بسبب مقطع فيديو استعراضي جديد نشرته عبر تطبيق “سناب شات”، حيث ظهرت داخل السيارة مع المنتج الأردني محمد المجالي، الذي راح يتغزل بها وبنجاحها، لافتاً الى أنها الشخصية الوحيدة التي حضر بنفسه لاصطحابها من المطار، مؤكداً أنها شخصية محبوبة من كل الناس ومهمة جدأ في الوطن العربي.

اثار هذا المقطع جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي واعتبر العديد من الاشخاص أنه استعراض جديد من قبل بولند التي تستغل كل المناسبات للتغزل بنفسها، وغالباً ما تتعرض للاحراج بسبب ثقتها الزائدة كونها تقوم بما هو صحيح إلا أن سرعان ما يتبين العكس من خلال ما يكشفه رواد السوشيال ميديا عنها.