بعد تعرضها للتحرش.. دومينيك حوراني ترقص بملابس جريئة جداً: “المزة اللبنانية”

كتب امير فتحي في الأربعاء 27 فبراير 2019 12:51 صباحاً -

أثارت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني جدلاً بسبب فيديو أغنيتها الجديدة “المزّة اللبنانية”، الذي نشرته في حسابها على “انستغرام”، حيث أطلت بفستان قصير ذهبي من دون أكمام.

وتعرّضت لإنتقادات بسبب اطلالتها الجريئة، لا سيما انها مرتبطة بأغنية تأتي على ذكر المرأة اللبنانية.

وكانت حوراني نشرت قبل أيام مقطع فيديو يرصد تعرضها للتحرش على المسرح خلال إحيائها حفلة غنائية في العاصمة اللبنانية بيروت.

وعلّقت على الفيديو بقولها :”رعب وتحرش على المسرح في الحفلة، ما معقول هيك، والغارد (الحارس) يتصرف حاجات غريبة”، مضيفة: “خفت على نفسي وعملت كريزا، صرخت عالناس، والغارد يتصرف قصص غريبة عجيبة؛ ادخلوا وشوفوا القصة كاملة…عن جد خفت على نفسي بهالحفلة”.