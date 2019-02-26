بالفيديو.. والد رانيا يوسف: ابنتي كانت نسمة منذ ولادتها

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صورة من جانب اللقاءكتب - أحمد أيوب:
قال والد الفنانة رانيا يوسف، في الحلقة الخامسة من برنامج More about Rania، إن ابنته كانت منذ ولادتها مثل نسمة، ولمتتسبب له في أي نوع من المتاعب، لا في تربيتها، ولا في دراستها،
واسترجع والد رانيا يوسف ذكرياته في حرب عام 1967، وتعرضه للأسر مرتين، والحكم عليه بالإعدام من قبل آسريه الإسرائيليين.
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